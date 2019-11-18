В Крыму передачу кораблей Украине посчитали «серьезным знаком» Зеленскому

Он сообщил, что такой шаг является логически верным решение. Кроме того, это может стать серьезным знаком для украинской власти и президента страны Владимира Зеленского в частности, пишет РИА ФАН.

Гемпель также добавил, что Россия хочет продвинуться в вопросе налаживания «добрососедских партнерских отношений» и ожидает от Киева встречных шагов. Он предположил, что теперь укрaинскaя сторонa моглa бы возобновить подaчу днепровской воды по Северо-Крымскому кaнaлу, сообщает RT.

Ранее Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных, власти стран завершают согласование обмена своими гражданами, находящимися в СИЗО и местах заключения. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН заявил, что Владимир Зеленский имеет возможность сделать обмен военнопленными выгодным для Украины и для украинской геополитики.

