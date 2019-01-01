В Крыму отказались отвлекаться на суд о судьбе украинских моряков

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что целью постановления международного морского трибунала в Гамбурге об украинских военных моряках является дискредитация России, сообщает КИА.

«На суд мы не отвлекаемся. У нас на сегодня есть понимание, за что сидят моряки. Он нарушили государственную границу Российской Федерации и все наше законодательство. Я лично на решение международных судов в принципе не отвлекаюсь», - заявил Аксёнов

Как напоминает RT, ранее суд постановил, что Россия обязана освободить задержанных в Керченском проливе украинских военных моряков.

Ранее член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевичв эфире НСН заявил, что нарушителей границы будут задерживать «в прямом эфире» независимо от национальности.

