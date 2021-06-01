В Крыму отказались обсуждать с Зеленским статус полуострова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что любые переговоры на тему статуса Крыма исключены.

Так депутат прокомментировал в беседе с РИА Новости предложение президента Украины Владимира Зеленского об объединении переговоров по Крыму, Донбассу и «Северному потоку — 2» на одной площадке, которой мог бы быть «нормандский формат». Об этом украинский лидер ранее заявил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По мнению Гемпеля, Зеленский «живет в параллельном мире».

«Ему пора признать свершившийся факт возвращения полуострова в Россию, так как тема российского статуса Крыма не будет обсуждаться с Украиной. Переговоры на этот счет исключены», — заявил он, добавив, что жители полуострова сделали свой выбор семь лет назад, и Киев обязан считаться с этим выбором.

В марте 2014 года Крым вошел в состав РФ по итогам проведенного референдума, пишет «Газета.ру».

Ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет выразил удивление после заявления гендиректора белорусской авиакомпании «Белавиа» Игоря Чергинца об отказе летать в Крым из-за его политического статуса.

