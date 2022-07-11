В Крыму назвали воссоединение юга Украины с Россией «предрешенным»

«Киевский режим начал политику террора, блокад и вбросов в отношении мирного населения освобожденных территорий. Официальные спикеры Киева пугают контрнаступлением и призывают всех уехать, так как осознают, что референдум в Запорожской и Херсонской областях неизбежен», — цитирует советника РИА Новости.

Крючков подчеркнул, что воссоединение исторических русских земель с РФ будет продолжено, пишет Газета.ру. По словам советника, южные украинские регионы, как и Крым, в дальнейшем станут полноправными субъектами РФ, отмечает телеканал «360».

