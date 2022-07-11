В Крыму назвали воссоединение юга Украины с Россией «предрешенным»

Воссоединение контролируемых РФ регионов юга Украины с Россией предрешено. Об этом заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Референдум о вхождении Запорожской области в состав России проведут в текущем году

«Киевский режим начал политику террора, блокад и вбросов в отношении мирного населения освобожденных территорий. Официальные спикеры Киева пугают контрнаступлением и призывают всех уехать, так как осознают, что референдум в Запорожской и Херсонской областях неизбежен», — цитирует советника РИА Новости.

Крючков подчеркнул, что воссоединение исторических русских земель с РФ будет продолжено, пишет Газета.ру. По словам советника, южные украинские регионы, как и Крым, в дальнейшем станут полноправными субъектами РФ, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымРегионыРоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры