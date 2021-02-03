Больше секретности! В Крыму оценили предложения правительства по уходу от санкций

«Я думаю, что можно создать определенные условия не только для российских инвесторов, хотя понятно, что на Западе настолько бессовестны, что вводят санкции против российских инвесторов, инвестирующих в российские же регионы, которые, однако, Запад российскими не считает. На мой взгляд, эта ситуация возмутительная. Но то, что мы закроем информацию о том, какие российские инвесторы работают в Крыму, после чего западные страны не смогут получить информацию об этом – это, я считаю, правильное решение», - сказал Цеков.

По его словам, это поспособствует привлечению не только российских инвестиций в Крым, но и иностранных.

«Инвесторы из ряда европейских стран или США, из азиатских стран и с Ближнего Востока хотели бы инвестировать в Крым, но им мешает санкционный режим. Если бы и для них предоставить систему закрытости, то это было бы правильно», - отметил он.

При этом объем потенциальных инвестиций в Крым Цеков оценивает весьма оптимистично.

«Объем инвестиций в Крым не имеет границ. Крым для инвестиций интересен. Это чувствуется при общении с инвесторами. И это не просто миллиарды рублей, а десятки и сотни миллиардов рублей и более», - добавил сенатор.

По словам Цекова, для ускорения развития региона можно было бы регистрировать на его территории различные юрлица и просто не бояться инвестировать в Крым.

Согласно проекту Минэкономразвития, минимальные капиталовложения должны будут составить 150 миллионов рублей. Инвестиционную декларацию нужно будет предоставлять правительству Крыма и Севастополя.

