В Кремле заявили об отсутствии окончательных решений по базам РФ в Сирии

Окончательных решений относительно военных баз России в Сирии сейчас нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

СМИ: России оставили две главные военные базы в Сирии

«Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране», — поделился представитель Кремля.

Песков добавил, что решения будут определяться в ходе диалога.

Ранее СМИ сообщили, что Россия частично вывела военных с ряда позиций в Сирии, в частности, с севера и с Алавитских гор. При этом Москва сохранит свой контингент на двух ключевых базах, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СирияВоенные БазыДмитрий Песков

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