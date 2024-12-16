В Кремле заявили об отсутствии окончательных решений по базам РФ в Сирии

«Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране», — поделился представитель Кремля.

Песков добавил, что решения будут определяться в ходе диалога.

Ранее СМИ сообщили, что Россия частично вывела военных с ряда позиций в Сирии, в частности, с севера и с Алавитских гор. При этом Москва сохранит свой контингент на двух ключевых базах, пишет «Свободная пресса».

