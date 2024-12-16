В Кремле заявили об отсутствии окончательных решений по базам РФ в Сирии
16 декабря 202412:45
Окончательных решений относительно военных баз России в Сирии сейчас нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы осуществляем контакты с представителями тех сил, которые сейчас контролируют ситуацию в стране», — поделился представитель Кремля.
Песков добавил, что решения будут определяться в ходе диалога.
Ранее СМИ сообщили, что Россия частично вывела военных с ряда позиций в Сирии, в частности, с севера и с Алавитских гор. При этом Москва сохранит свой контингент на двух ключевых базах, пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru