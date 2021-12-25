Песков: Вопрос о месте новой встречи Путина и Байдена не обсуждается
Вопрос о месте возможной следующей встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Об этом пока даже речи не идет, даже близко», — рассказал представитель Кремля в беседе с ТАСС.
Отвечая на вопрос о проработке заочных контактов лидеров двух стран, пресс-секретарь подчеркнул, что сначала необходимо провести переговоры по гарантиям безопасности для России со стороны НАТО. Песков подчеркнул, что обсуждение может состояться в январе, российская сторона будет «ожидать конкретных ответов на поставленные вопросы», и встреча Путина и Байден возможна лишь после достижения конкретных договоренностей на этих переговорах.
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