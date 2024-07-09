В Кремле заявили о появлении новых идей по миру на Украине после визита Моди

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели плодотворные переговоры по вопросу Украины во время встречи в узком составе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Моди не стремится выступать в роли посредника в урегулировании конфликта на Украине.