В Кремле заявили о появлении новых идей по миру на Украине после визита Моди
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели плодотворные переговоры по вопросу Украины во время встречи в узком составе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По его словам, Моди не стремится выступать в роли посредника в урегулировании конфликта на Украине.
Песков добавил, что все стороны обсуждают мир и Россия также поддерживает мир, но с условием обеспечения своей безопасности, отмечает «Газета.Ru».
8 июля в Ново-Огарево состоялась неформальная встреча лидеров двух стран. На следующий день, 9 июля, Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. Во время своего выступления Моди подчеркнул прочные связи с Россией и лично с Путиным, отметив, что за последние 25 лет он встречался с российским президентом 17 раз, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru