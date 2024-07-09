В Кремле заявили о появлении новых идей по миру на Украине после визита Моди

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели плодотворные переговоры по вопросу Украины во время встречи в узком составе. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Моди не стремится выступать в роли посредника в урегулировании конфликта на Украине.

Путин и Моди провели встречу за чаепитием в подмосковной резиденции Ново-Огарево

Песков добавил, что все стороны обсуждают мир и Россия также поддерживает мир, но с условием обеспечения своей безопасности, отмечает «Газета.Ru».

8 июля в Ново-Огарево состоялась неформальная встреча лидеров двух стран. На следующий день, 9 июля, Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. Во время своего выступления Моди подчеркнул прочные связи с Россией и лично с Путиным, отметив, что за последние 25 лет он встречался с российским президентом 17 раз, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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