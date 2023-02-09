В Кремле заявили, что землетрясение в Турции не повлияет на создание газового хаба
Последствия землетрясения в Турции не отменят планы по созданию газового хаба. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, Москва понимает, что этот вопрос не может быть приоритетным для Анкары после разрушительного стихийного бедствия.
«Соответственно, какая-то сдвижка по времени [в реализации проекта] может быть», — допустил Песков, подчеркнув, что это не повлияет на реализацию планов.
Кроме того, пресс-секретарь выразил уверенность, что Турция справится с последствиями катастрофы, окажет необходимую помощь пострадавшим и займется восстановлением разрушенных городов. Как отметил Песков, многие государства, в том числе Россия, при необходимости помогут Анкаре.
Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Турции 6 февраля. По данным властей республики, жертвами стихийного бедствия стали 12 391 человек, еще 62 914 пострадали.
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