В Кремле заявили, что землетрясение в Турции не повлияет на создание газового хаба

Как отметил представитель Кремля, Москва понимает, что этот вопрос не может быть приоритетным для Анкары после разрушительного стихийного бедствия.

«Соответственно, какая-то сдвижка по времени [в реализации проекта] может быть», — допустил Песков, подчеркнув, что это не повлияет на реализацию планов.

Кроме того, пресс-секретарь выразил уверенность, что Турция справится с последствиями катастрофы, окажет необходимую помощь пострадавшим и займется восстановлением разрушенных городов. Как отметил Песков, многие государства, в том числе Россия, при необходимости помогут Анкаре.

Мощное землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Турции 6 февраля. По данным властей республики, жертвами стихийного бедствия стали 12 391 человек, еще 62 914 пострадали.

