В Кремле заявили, что Россия продолжит помогать Донбассу

Россия продолжит помогать Донбассу, поскольку существенного продвижения в урегулирований ситуации на юго-востоке Украины. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, официальный представитель Кремля опроверг сообщения о том, что РФ может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма. Он заявил, что это является «абсолютной глупостью» и «искусственным нагнетанием антироссийской истерии на Украине.

Таким образом Песков ответил на вопрос, есть ли у России планы по вторжению из Крыма на юг Украины для того, чтобы полуостров мог получать воду из Днепра, подчеркивает ТАСС.

