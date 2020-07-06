В Кремле заявили, что Россия продолжит помогать Донбассу

Россия продолжит помогать Донбассу, поскольку существенного продвижения в урегулирований ситуации на юго-востоке Украины. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, официальный представитель Кремля опроверг сообщения о том, что РФ может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма. Он заявил, что это является «абсолютной глупостью» и «искусственным нагнетанием антироссийской истерии на Украине.

Таким образом Песков ответил на вопрос, есть ли у России планы по вторжению из Крыма на юг Украины для того, чтобы полуостров мог получать воду из Днепра, подчеркивает ТАСС.

Киев уличили в нежелании «решать проблемы» Донбасса за свой счёт

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что до прорыва в переговорах по Донбассу, которые состоялись в Берлине на встрече представителей стран «нормандской четверки», еще далеко. По его мнению, обсуждать проведение саммита глав России, Германии, Франции и Украины «очень, очень рано».

Козак считает, что для саммита лидеров «нормандской четверки» необходимо провести огромную работу, прежде всего, Киеву – относительно решений, принятых на саммите «нормандской четверки» 9 декабря прошлого года по поводу Донбасса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияДонбасс
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