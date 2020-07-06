В Кремле заявили, что Россия продолжит помогать Донбассу
Россия продолжит помогать Донбассу, поскольку существенного продвижения в урегулирований ситуации на юго-востоке Украины. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кроме того, официальный представитель Кремля опроверг сообщения о том, что РФ может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма. Он заявил, что это является «абсолютной глупостью» и «искусственным нагнетанием антироссийской истерии на Украине.
Таким образом Песков ответил на вопрос, есть ли у России планы по вторжению из Крыма на юг Украины для того, чтобы полуостров мог получать воду из Днепра, подчеркивает ТАСС.
Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что до прорыва в переговорах по Донбассу, которые состоялись в Берлине на встрече представителей стран «нормандской четверки», еще далеко. По его мнению, обсуждать проведение саммита глав России, Германии, Франции и Украины «очень, очень рано».
Козак считает, что для саммита лидеров «нормандской четверки» необходимо провести огромную работу, прежде всего, Киеву – относительно решений, принятых на саммите «нормандской четверки» 9 декабря прошлого года по поводу Донбасса.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
688 тыс.+6 611 / сут.
Умерли
10 296+135 / сут.
Выздоровели
454 тыс.+3 579 / сут.
- Адвокат Шукшиных назвала фейком обвинения в покушении на Алибасова
- «Фортуна» улыбнулась: Дания разрешила «Газпрому» достроить «Северный поток-2»
- В Кремле прокомментировали прогнозы присоединения Донбасса к РФ
- Путин заявил об отсутствии ясности с открытием границ ЕС для россиян
- В Госдуме предложили помочь многодетным отцам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru