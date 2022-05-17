В Кремле заявили, что Россия находится в ситуации «идеального шторма»

Россия оказалась в условиях «идеального шторма», считает пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Об этом представитель Кремля заявил на просветительском марафоне «Новые горизонты».

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Песков подчеркнул, что сейчас страна находится в условиях «идеального шторма и момента истины».

«Того самого шторма и того самого момента, которые должны обеспечить и защитить наши интересы, сделать так, чтобы вам жилось лучше, комфортнее, стабильнее и защищеннее», — заявил представитель Кремля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияДмитрий Песков
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