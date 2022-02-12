В Кремле заявили, что разговор Байдена и Путина состоится 12 февраля

По словам Пескова, инициативу к разговору проявила американская сторона.

Ранее пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о скором разговоре президентов США и РФ.

Предыдущий диалог Байдена и Путина по телефону состоялся в конце минувшего года. Очно лидеры двух стран встречались в июне 2021 года.



