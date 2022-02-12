В Кремле заявили, что разговор Байдена и Путина состоится 12 февраля
В Кремле подтвердили переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, разговор должен состоятся 12 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам Пескова, инициативу к разговору проявила американская сторона.
Ранее пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о скором разговоре президентов США и РФ.
Предыдущий диалог Байдена и Путина по телефону состоялся в конце минувшего года. Очно лидеры двух стран встречались в июне 2021 года.
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