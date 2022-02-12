В Кремле заявили, что разговор Байдена и Путина состоится 12 февраля

В Кремле подтвердили переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, разговор должен состоятся 12 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

МИД РФ заявил об искусственном создании напряженности вокруг Украины

По словам Пескова, инициативу к разговору проявила американская сторона.

Ранее пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о скором разговоре президентов США и РФ.

Предыдущий диалог Байдена и Путина по телефону состоялся в конце минувшего года. Очно лидеры двух стран встречались в июне 2021 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:БайденВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры