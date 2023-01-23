В Кремле заявили, что Путин пока не высказывался о возможном участии в президентских выборах 2024 года
Президент Владимир Путин пока не делал никаких заявлений по поводу участия в выборах главы государства в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля указал, что предвыборная компания еще не началась, «пока рано».
«В Кремле очень много текущих дел, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь добавил, что Путин продолжает работу в рамках «обычного рутинного рабочего графика».
Ранее СМИ сообщили, что в Кремле якобы начали подготовку к выборам президента, которые должны пройти 17 марта 2024 года. Отмечалось, что в администрации главы государства прорабатывают различные сценарии голосования исходя из того, что кампания состоится при участии Путина.
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