В Кремле заявили, что Путин пока не высказывался о возможном участии в президентских выборах 2024 года

Президент Владимир Путин пока не делал никаких заявлений по поводу участия в выборах главы государства в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Представитель Кремля указал, что предвыборная компания еще не началась, «пока рано».

«В Кремле очень много текущих дел, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Путин продолжает работу в рамках «обычного рутинного рабочего графика».

Ранее СМИ сообщили, что в Кремле якобы начали подготовку к выборам президента, которые должны пройти 17 марта 2024 года. Отмечалось, что в администрации главы государства прорабатывают различные сценарии голосования исходя из того, что кампания состоится при участии Путина.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииДмитрий ПесковВладимир Путин
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