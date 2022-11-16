В Кремле заявили, что Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует поздравлять своего американского коллегу Джо Байдена с 80-летием, которое он отметит 20 ноября, сообщает ТАСС.

Песков раскрыл, почему Путин не поздравил нового британского премьера Сунака

«Если я не ошибаюсь, таких планов нет», - ответил представитель Кремля журналистам, добавив, что президент США, в свою очередь, не поздравлял российского лидера с 70-летием 7 октября.

Ранее в Кремле заявили, что российского президента Владимира Путина с 70-летием поздравили лидеры Турции, Кубы, Киргизии и ЮАР, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПоздравлениеЮбилейДжо БайденВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры