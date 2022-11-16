В Кремле заявили, что Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует поздравлять своего американского коллегу Джо Байдена с 80-летием, которое он отметит 20 ноября, сообщает ТАСС.
«Если я не ошибаюсь, таких планов нет», - ответил представитель Кремля журналистам, добавив, что президент США, в свою очередь, не поздравлял российского лидера с 70-летием 7 октября.
Ранее в Кремле заявили, что российского президента Владимира Путина с 70-летием поздравили лидеры Турции, Кубы, Киргизии и ЮАР, сообщает RT.
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