В Кремле заявили, что Путин не планирует поздравлять Байдена с юбилеем

«Если я не ошибаюсь, таких планов нет», - ответил представитель Кремля журналистам, добавив, что президент США, в свою очередь, не поздравлял российского лидера с 70-летием 7 октября.

Ранее в Кремле заявили, что российского президента Владимира Путина с 70-летием поздравили лидеры Турции, Кубы, Киргизии и ЮАР, сообщает RT.