Песков раскрыл, почему Путин не поздравил нового британского премьера Сунака

Президент России Владимир Путин не стал поздравлять Риши Сунака с избранием на пост главы правительства Великобритании. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что глава государства решил не направлять поздравительную телеграмму, исходя из того, что Великобритания на данный момент относится к разряду «недружественных стран».

Сунак в правительстве Бориса Джонсона возглавлял министерство финансов. В понедельник, 24 октября он был избран новым лидером правящей Консервативной партии, а на следующий день король Карл III утвердил его назначение премьер-министром.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», новоизбранный глава правительства пообещал исправить ошибки, допущенные его предшественницей на этом посту Лиз Трасс. Он признал, что Британия столкнулась с «глубоким экономическим кризисом».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПутинВеликобританияПесков
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