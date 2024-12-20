В Кремле заявили, что оскорбления Зеленского в адрес Путина говорят о неспособности собраться
Оскорбления украинского лидера Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина говорят об эмоциональной перегрузке украинского политика, сообщил журналисту Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, Зеленскому «не получается в последнее время сдерживаться», по этому «такое хамство». Песков отметил, что президент Украины проявляет хамство, как в адрес РФ, так и в адрес европейских политиков, в частности, главы правительства Венгрии Виктора Орбана.
Зеленский дважды за день оскорбил Путина из-за «Орешника», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru