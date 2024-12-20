В Кремле заявили, что оскорбления Зеленского в адрес Путина говорят о неспособности собраться

Оскорбления украинского лидера Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина говорят об эмоциональной перегрузке украинского политика, сообщил журналисту Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путин заявил об отсутствии шансов сбить «Орешник»

По его словам, Зеленскому «не получается в последнее время сдерживаться», по этому «такое хамство». Песков отметил, что президент Украины проявляет хамство, как в адрес РФ, так и в адрес европейских политиков, в частности, главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

Зеленский дважды за день оскорбил Путина из-за «Орешника», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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