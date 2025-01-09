В Кремле заявили, что не знают об оскорблении Алиева членом ОП Карасевым
В Кремле ничего не слышали об оскорблении президента Азербайджана Ильхама Алиева членом Общественной палаты РФ Владимиром Карасевым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Газета.Ru».
«Вы знаете, мы, честно говоря, не знаем, о каких словах идет речь. Мы не видели этих слов, не слышали этих слов», - отметил Песков.
Также он заявил, что внешняя политика России формулируется и определяется президентом РФ Владимиром Путиным, а реализуется МИДом РФ и другими ведомствами. Поэтому нужно ориентироваться именно на это, подчеркнул он.
Ранее Карасев в своем Telegram-канале назвал Алиева «обиженным небратом» после того, как тот обвинил Россию в причастности к крушению пассажирского лайнера Embraer в казахстанском Актау, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Неизвестный отправил стрихнин в офис премьер-министра Бельгии
- Верховный суд запретил водителям употреблять алкоголь сразу после ДТП
- Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года
- ВСУ нанесли удар по школе в Херсонской области
- Число погибших в секторе Газа превысило 46 тысяч
- Цены на аренду жилья в городах «Золотого кольца» выросли более чем вдвое
- Песков пожелал режиссеру Кеосаяну скорейшего выздоровления
- В Кремле заявили, что не знают об оскорблении Алиева членом ОП Карасевым
- СМИ: США передали Киеву большую часть обещанного оружия, но оно не помогло
- СМИ: Восьмилетний ребенок попал в реанимацию после отдыха с родителями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru