В Кремле заявили, что не знают об оскорблении Алиева членом ОП Карасевым

Также он заявил, что внешняя политика России формулируется и определяется президентом РФ Владимиром Путиным, а реализуется МИДом РФ и другими ведомствами. Поэтому нужно ориентироваться именно на это, подчеркнул он.

Ранее Карасев в своем Telegram-канале назвал Алиева «обиженным небратом» после того, как тот обвинил Россию в причастности к крушению пассажирского лайнера Embraer в казахстанском Актау, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

