В Кремле заявили, что не знают об оскорблении Алиева членом ОП Карасевым

В Кремле ничего не слышали об оскорблении президента Азербайджана Ильхама Алиева членом Общественной палаты РФ Владимиром Карасевым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Вы знаете, мы, честно говоря, не знаем, о каких словах идет речь. Мы не видели этих слов, не слышали этих слов», - отметил Песков.

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Также он заявил, что внешняя политика России формулируется и определяется президентом РФ Владимиром Путиным, а реализуется МИДом РФ и другими ведомствами. Поэтому нужно ориентироваться именно на это, подчеркнул он.

Ранее Карасев в своем Telegram-канале назвал Алиева «обиженным небратом» после того, как тот обвинил Россию в причастности к крушению пассажирского лайнера Embraer в казахстанском Актау, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Общественная ПалатаАзербайджан

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