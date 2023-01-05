В Кремле заявили, что не видели послание посольства США россиянам
5 января 202316:47
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ещё не видели видеообращение посольства США в Москве, адресованное россиянам, сообщает РИА Новости.
«Нет. Не видели», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что обращение США к российскому народу является пределом моральной деградации, сообщает RT.
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5 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru