В Кремле заявили, что не видели послание посольства США россиянам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ещё не видели видеообращение посольства США в Москве, адресованное россиянам, сообщает РИА Новости.

Песков: в Кремле не видели обращения с просьбой издать указ о завершении мобилизации

«Нет. Не видели», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что обращение США к российскому народу является пределом моральной деградации, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссиянеПосольство СШАДмитрий Песков
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