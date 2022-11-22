Песков: в Кремле не видели обращения с просьбой издать указ о завершении мобилизации

«Нет. Пока не видели», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Представители фракции «Яблоко» заксобрания Карелии заявили, что заявления Владимира Путина об окончании частичной мобилизации не являются нормативными актами, поэтому не имеют юридической силы, в связи с чем они обратились к главе государства с просьбой издать указ.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации завершён, «точка поставлена», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».