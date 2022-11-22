Песков: в Кремле не видели обращения с просьбой издать указ о завершении мобилизации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не видели обращение из законодательного собрания Карелии с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации, сообщает РИА Новости.
«Нет. Пока не видели», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Представители фракции «Яблоко» заксобрания Карелии заявили, что заявления Владимира Путина об окончании частичной мобилизации не являются нормативными актами, поэтому не имеют юридической силы, в связи с чем они обратились к главе государства с просьбой издать указ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации завершён, «точка поставлена», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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