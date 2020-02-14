В Кремле заявили, что доверие к Лужкову восстановлено

Лужков работал на посту мэра Москвы с 1992 по 2010 годы. В сентябре 2010 года Дмитрий Медведев, на тот момент являвшийся президентом страны, отправил Лужкова в отставку с формулировкой «в связи с утратой доверия президента».

Как писали СМИ, в своих мемуарах Лужков назвал причиной своего увольнения то, что он не поддержал намерение Медведева выдвинуться на второй президентский срок.

Лужков умер в декабре 2019 года из-за осложнений при операции на сердце. В феврале 2020 года президент Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы увековечить память бывшего мэра, установив мемориальную табличку на доме, где он жил. Он также предложил присвоить имя Лужкова Московскому городскому университету управления правительства Москвы.

Как объяснил Песков, в данном случае воздаётся должное вкладу Лужкова в развитие Москвы, открещиваться от которого «было бы неразумным».

