Путин предложил присвоить имя Лужкова одному из вузов Москвы
Президент России Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы увековечить имя бывшего столичного градоначальника Юрия Лужкова, установив мемориальную табличку на доме, где он жил.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, также рекомендовано присвоить имя Лужкова Московского городскому университету управления правительства Москвы.
Юрий Лужков занимал пост мэра Москвы с июня 1992 года по сентябрь 2010 года. Он скончался в Германии 10 декабря из-за осложнений операции на сердце.
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