В Кремле заверили, что будут рады возвращению Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле будут только рады возвращению в страну оппозиционера Алексея Навального.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на немецкие источники сообщила, что Навальный не хочет эмигрировать в Германию. По данным собеседника издания, Навальный планирует вернуться в Россию и «продолжать свою миссию».
В Кремле заявили, что будут только рады, если Навальный поправит своё здоровье и вернется в Россию. «Конечно, все будут рады», - отметил Песков.
При этом он добавил, что в Кремле не отслеживают состояние здоровья Навального, поскольку не имеют такой возможности.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+11 038 / сут.
Умерли
18 785+207 / сут.
Выздоровели
884 тыс.+8 080 / сут.
- Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене Сафронова
- Стало известно о крушении вертолёта США в Сирии
- «Поступи честно»: Доктор Мясников обратился к Навальному
- В Кремле заверили, что будут рады возвращению Навального
- Навальный опубликовал первое фото с момента предполагаемого отравления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru