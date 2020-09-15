В Кремле заверили, что будут рады возвращению Навального

В Кремле заявили, что будут только рады, если Навальный поправит своё здоровье и вернется в Россию. «Конечно, все будут рады», - отметил Песков.

При этом он добавил, что в Кремле не отслеживают состояние здоровья Навального, поскольку не имеют такой возможности.

