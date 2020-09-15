В Кремле заверили, что будут рады возвращению Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле будут только рады возвращению в страну оппозиционера Алексея Навального.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на немецкие источники сообщила, что Навальный не хочет эмигрировать в Германию. По данным собеседника издания, Навальный планирует вернуться в Россию и «продолжать свою миссию».

«Продолжать миссию». Навальный хочет в Россию, а Запад хочет санкций

В Кремле заявили, что будут только рады, если Навальный поправит своё здоровье и вернется в Россию. «Конечно, все будут рады», - отметил Песков.

При этом он добавил, что в Кремле не отслеживают состояние здоровья Навального, поскольку не имеют такой возможности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей Навальный
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