В Кремле высказались о возможности возобновления полётов в Грузию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поднимать вопрос о восстановлении авиасообщения России с Грузией пока преждевременно. По словам представителя Кремля, грузинское общество ещё сильно поляризовано, отмечены антироссийские и русофобские настроения. Поэтому есть реальная опасность пребывания в Грузии большого числа туристов из России, пояснил Песков.
При этом, как отмечает RT, пресс-секретарь президента РФ не исключил возобновление полётов. Он выразил надежду, что рано или поздно это так и произойдёт.
Песков пообещал, что российские власти будут отслеживать ситуацию и принимать соответствующие решения, как только она нормализуется.
Временный запрет авиасообщения с Грузией вступил в силу в России с 8 июля. Как отмечает Ura.ru, по экспертным оценкам, от этого Грузия может потерять более 700 миллионов долларов до конца текущего года.
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