В Кремле высказались о возможности возобновления полётов в Грузию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поднимать вопрос о восстановлении авиасообщения России с Грузией пока преждевременно. По словам представителя Кремля, грузинское общество ещё сильно поляризовано, отмечены антироссийские и русофобские настроения. Поэтому есть реальная опасность пребывания в Грузии большого числа туристов из России, пояснил Песков.

При этом, как отмечает RT, пресс-секретарь президента РФ не исключил возобновление полётов. Он выразил надежду, что рано или поздно это так и произойдёт.