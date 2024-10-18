В Кремле выразили обеспокоенность последствиями устранения лидера ХАМАС

Россия обеспокоена последствиями ликвидации главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Израиль объявил об устранении в секторе Газа лидера палестинского движения, напоминает RT. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал ликвидацию Синвара «важной вехой в падении злого правления ХАМАС» в анклаве.

Комментируя ситуацию, Песков отметил, что Тель-Авив «выполняет свои действия».

«Для нас главное — те последствия для мирного населения, которые мы наблюдаем. У нас это вызывает существенную обеспокоенность», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что предмет озабоченности Москвы — гуманитарная катастрофа в Газе и Ливане.

