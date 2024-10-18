В Кремле выразили обеспокоенность последствиями устранения лидера ХАМАС
Россия обеспокоена последствиями ликвидации главы политбюро движения ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Израиль объявил об устранении в секторе Газа лидера палестинского движения, напоминает RT. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху назвал ликвидацию Синвара «важной вехой в падении злого правления ХАМАС» в анклаве.
Комментируя ситуацию, Песков отметил, что Тель-Авив «выполняет свои действия».
«Для нас главное — те последствия для мирного населения, которые мы наблюдаем. У нас это вызывает существенную обеспокоенность», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков добавил, что предмет озабоченности Москвы — гуманитарная катастрофа в Газе и Ливане.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru