В Кремле выразили обеспокоенность падением украинской ракеты в Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что падение украинской ракеты в Белоруссии вызывает у Москвы крайнюю обеспокоенность, сообщает РИА Новости.
«Это событие вызывает обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнёров... Вы знаете, что ряд действий предприняла Белоруссия, в этой связи выступив с определённым демаршем перед украинской стороной», - отметил представитель Кремля.
Он добавил, российские и белорусские военные находятся в постоянном контакте и постоянно координируются, что позволяет «оперативно обмениваться информацией».
Ранее начальник управления зенитных ракетных войск полковник Кирилл Казанцев заявил, что Минобороны Белоруссии рассматривает провокацию со стороны ВСУ как одну из версий инцидента с падением украинской ракеты С-300 в республике, сообщает RT.
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