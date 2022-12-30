В Кремле выразили обеспокоенность падением украинской ракеты в Белоруссии

«Это событие вызывает обеспокоенность не только у нас, но и у наших белорусских партнёров... Вы знаете, что ряд действий предприняла Белоруссия, в этой связи выступив с определённым демаршем перед украинской стороной», - отметил представитель Кремля.

Он добавил, российские и белорусские военные находятся в постоянном контакте и постоянно координируются, что позволяет «оперативно обмениваться информацией».

Ранее начальник управления зенитных ракетных войск полковник Кирилл Казанцев заявил, что Минобороны Белоруссии рассматривает провокацию со стороны ВСУ как одну из версий инцидента с падением украинской ракеты С-300 в республике, сообщает RT.

