Военный самолет разбился в Колумбии, на борту могли быть 125 человек

Военно-транспортный самолет «Hercules» ВВС Колумбии потерпел крушение на юге страны вскоре после взлета, на борту могли находиться до 125 человек. Об этом сообщил министр обороны Педро Санчес.

По словам главы военного ведомства, самолет вылетел из города Пуэрто-Легисамо в департаменте Путумайо и перевозил военнослужащих. Он отметил, что точное число погибших и причины катастрофы пока не установлены. На месте происшествия уже работают военные подразделения, отмечает RT.