Военный самолет разбился в Колумбии, на борту могли быть 125 человек

Военно-транспортный самолет «Hercules» ВВС Колумбии потерпел крушение на юге страны вскоре после взлета, на борту могли находиться до 125 человек. Об этом сообщил министр обороны Педро Санчес.

По словам главы военного ведомства, самолет вылетел из города Пуэрто-Легисамо в департаменте Путумайо и перевозил военнослужащих. Он отметил, что точное число погибших и причины катастрофы пока не установлены. На месте происшествия уже работают военные подразделения, отмечает RT.

Как уточняет телеканал Caracol, предварительно причиной аварии могли стать сложности при выполнении маневра после взлета. Самолет не смог набрать необходимую высоту. По данным канала, на борту находились 11 членов экипажа и 114 военнослужащих 27-й бригады, которые участвовали в ротации в регионе, однако эти данные официально не подтверждены.

Издание Infobae, в свою очередь, сообщает, что на борту могли находиться не менее двух взводов — от 60 до 100 человек, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Крушение СамолетаКолумбия

Горячие новости

Все новости

партнеры