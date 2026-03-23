Путин подписал закон об усилении контроля за тарифами ЖКУ
Президент России Владимир Путин утвердил закон, расширяющий полномочия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в регулировании тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новым нормам, служба получила возможность не только контролировать решения региональных властей в сфере тарифообразования, но и добиваться наказания для должностных лиц за игнорирование ее предписаний. Речь идет о случаях, когда тарифы устанавливаются с нарушениями или необоснованно повышаются.
В документе уточняется, что ответственность чиновников за такие нарушения усилена в рамках Кодекса об административных правонарушениях. В частности, им может грозить дисквалификация, то есть лишение права занимать должность. Решение о применении этой меры будет принимать суд.
Как следует из закона, таким образом усиливается роль антимонопольного ведомства в контроле за ситуацией с тарифами в регионах, а также закрепляется персональная ответственность за принимаемые решения, передает «Радиоточка НСН».
