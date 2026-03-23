СМИ: Иран пообещал «сюрпризы» для Трампа в ближайшие дни

Власти Ирана готовят в ближайшие дни шаги, которые могут привести к серьезным последствиям для ситуации вокруг конфликта с США. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источник.

По данным агентства, Тегеран планирует реализовать ряд «сюрпризов», способных повлиять на развитие событий. Источник также посоветовал президенту США Дональду Трампу внимательно следить за происходящим, в частности за ситуацией в небе, на фондовом рынке и динамикой цен на нефть, отмечает RT.