СМИ: Иран пообещал «сюрпризы» для Трампа в ближайшие дни

Власти Ирана готовят в ближайшие дни шаги, которые могут привести к серьезным последствиям для ситуации вокруг конфликта с США. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источник.

По данным агентства, Тегеран планирует реализовать ряд «сюрпризов», способных повлиять на развитие событий. Источник также посоветовал президенту США Дональду Трампу внимательно следить за происходящим, в частности за ситуацией в небе, на фондовом рынке и динамикой цен на нефть, отмечает RT.

Вынужденный жест доброй воли: Зачем Трамп приостановил удары по Ирану

Ранее Трамп сообщил, что распорядился приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана и назвал прошедшие в последние дни переговоры «позитивными и продуктивными», отметив, что диалог может продолжиться в течение недели.

В то же время в МИД Ирана заявили, что прямых переговоров с Вашингтоном не вели, хотя подтвердили получение сигналов через посредников о готовности США к урегулированию конфликта дипломатическим путем, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры