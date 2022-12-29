В Кремле выразили обеспокоенность напряжённостью вокруг Лачинского коридора

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве обеспокоены напряжённостью вокруг Лачинского коридора, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрменияАзербайджанДмитрий Песков
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