Путин, Алиев и Пашинян обсудили урегулирование в Карабахе
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.
По его словам, трёхсторонний разговор состоялся 26 декабря во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.
«Мы с вами вчера начали обсуждать, ещё и удалось втроем поговорить... Главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, всё что связано с Карабахом», - сказал российский лидер во вторник на встрече с армянским премьером.
Ранее Пашинян заявил, что миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе не выполняет свои функции в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 197 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 692 / сут.
- Собянин: Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным
- Путин, Алиев и Пашинян обсудили урегулирование в Карабахе
- Илон Маск назвал «абсурдом» предсказания Дмитрия Медведева на 2023 год
- NBC: Жертвами снежной бури в США стали 57 человек
- СМИ: Иностранные наемники уничтожили супругов из Берислава якобы за связи с Россией
- В Австрии допустили частичное отключение электричества зимой в Евросоюзе
- В Госдуме заявили, что ценой исключения России из ООН станет мировой военный конфликт
- В генконсульстве России допустили открытие наземного сообщения с Китаем в 2023 году
- Тайвань продлил обязательную срочную военную службу до года
- На Камчатке военному дали реальный срок за отказ от участия в спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru