Путин, Алиев и Пашинян обсудили урегулирование в Карабахе

Президент России Владимир Путин заявил, что обсудил с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, сообщает РИА Новости.

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По его словам, трёхсторонний разговор состоялся 26 декабря во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

«Мы с вами вчера начали обсуждать, ещё и удалось втроем поговорить... Главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, всё что связано с Карабахом», - сказал российский лидер во вторник на встрече с армянским премьером.

Ранее Пашинян заявил, что миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе не выполняет свои функции в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрменияНикол ПашинянВладимир Путин
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