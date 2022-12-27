Путин, Алиев и Пашинян обсудили урегулирование в Карабахе

По его словам, трёхсторонний разговор состоялся 26 декабря во время неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

«Мы с вами вчера начали обсуждать, ещё и удалось втроем поговорить... Главный вопрос – это урегулирование ситуации на Южном Кавказе в целом и армяно-азербайджанские отношения, всё что связано с Карабахом», - сказал российский лидер во вторник на встрече с армянским премьером.

Ранее Пашинян заявил, что миротворческий контингент России в Нагорном Карабахе не выполняет свои функции в соответствии с заявлением от 9 ноября 2020 года, сообщает RT.

