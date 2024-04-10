В Кремле выразили надежду на личную встречу Путина и Пашиняна

По его словам, Россию и Армению объединяют «интеграционные форматы, исторические двусторонние отношения, а также гуманитарные отношения», и их значение «трудно переоценить».

Он также отметил, что в таком «тесном диалоге» могут возникать «какие-то проблемы», и в Кремле надеются, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян смогут лично их обсудить.

«Надеемся, что в обозримой перспективе....на высшем уровне они будут иметь возможность обсудить такие вопросы, если они стоят на повестке дня», - заключил Песков.

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если эта структура не выполнит обязательства и не признает свою зону ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

