В Кремле выразили надежду на личную встречу Путина и Пашиняна
Ереван является близким партнёром и союзником Москвы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россию и Армению объединяют «интеграционные форматы, исторические двусторонние отношения, а также гуманитарные отношения», и их значение «трудно переоценить».
Он также отметил, что в таком «тесном диалоге» могут возникать «какие-то проблемы», и в Кремле надеются, что российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян смогут лично их обсудить.
«Надеемся, что в обозримой перспективе....на высшем уровне они будут иметь возможность обсудить такие вопросы, если они стоят на повестке дня», - заключил Песков.
Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, если эта структура не выполнит обязательства и не признает свою зону ответственности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат: Стрелкова предложат отправить в зону СВО
- СМИ: Ивлеева вышла из доли ресторана Nudles
- Минобороны Польши назвало крушение Ту-154 с Качиньским трагическим происшествием
- Съемочная группа ГТРК «Луганск» попала под обстрел в ЛНР
- Файзуллин рассказал о компенсации поврежденных паводком помещений в Оренбуржье
- Глава Гагаузии возмутилась визитом Санду в регион
- Мэр Орска: Попытки засыпать прорванную дамбу оказались бесполезными
- Парламент Венгрии одобрил приостановку участия страны в ДОВСЕ
- «Роскосмос» объяснил вторую отмену пуска «Ангары»
- В Кремле выразили надежду на личную встречу Путина и Пашиняна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru