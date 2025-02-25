В Кремле услышали извинения Вучича за ошибочное голосование Сербии в ООН
Кремль принял извинения главы Сербии Александра Вучича за ошибку при голосовании по антироссийской резолюции по Украине в Генассамблее ООН. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, услышали…приняли», - отметил Песков.
Также он заявил, что «безусловно, ошибки случаются» и подчеркнул, что такая «оперативная» реакция Вучича «импонирует» России.
Накануне делегация Сербии поддержала в Генассамблее проект резолюции, представленный Украиной и ее западными партнерами. Однако позднее Вучич заявил, что это была ошибка и сербская сторона должна была воздержаться. При этом, по его словам, за американскую резолюцию по Украине сербы проголосовали как надо, то есть воздержались, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru