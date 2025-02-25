В Кремле услышали извинения Вучича за ошибочное голосование Сербии в ООН

Также он заявил, что «безусловно, ошибки случаются» и подчеркнул, что такая «оперативная» реакция Вучича «импонирует» России.

Накануне делегация Сербии поддержала в Генассамблее проект резолюции, представленный Украиной и ее западными партнерами. Однако позднее Вучич заявил, что это была ошибка и сербская сторона должна была воздержаться. При этом, по его словам, за американскую резолюцию по Украине сербы проголосовали как надо, то есть воздержались, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





