Песков заявил, что смена власти на Украине не является целью спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что смена власти на Украине не является одной из целей спецоперации Воорружённых сил России на Украине, сообщает РИА Новости.

Патрушев заявил, что все задачи спецоперации будут выполнены

На вопрос журналистов, стремится ли Москва сменить власть в Киеве в рамках СВО, представитель Кремля ответил отрицательно.

«Нет, президент уже об этом говорил», - заключил он.

Ранее Песков заявил, что продолжение спецоперации на Украине не зависит от погодных условий, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:РоссияУкраинаСпецоперацияДмитрий Песков
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