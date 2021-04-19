Патрушев и Салливан обсудили подготовку встречи Путина и Байдена

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Помимо подготовки к встрече лидеров двух стран, Патрушев и Салливан обсудили возможные направления в развитии сотрудничества РФ и США.

Кроме того, стороны подтвердили готовность к продолжению диалога в интересах нормализации российско-американских отношений и обеспечения глобальной безопасности.

«Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций», — говорится в сообщении.

В свою очередь, Белый дом сообщил, что Патрушев и Салливан обсудили «ряд вопросов двусторонних отношений, а также региональные и глобальные проблемы, вызывающие обеспокоенность». Кроме того, представители РФ и США говорили о перспективах саммита президентов двух стран и условились о продолжении контактов.

Путин и Байден 13 апреля провели телефонный разговор, сообщают «Невские новости». Главы государств обсудили двусторонние отношения, ряд международных вопросов и возможность личной встречи в ближайшие месяцы.

