Патрушев и Салливан обсудили подготовку встречи Путина и Байдена
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в телефонной беседе обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном подготовку встречи глав двух государств Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. Помимо подготовки к встрече лидеров двух стран, Патрушев и Салливан обсудили возможные направления в развитии сотрудничества РФ и США.
Кроме того, стороны подтвердили готовность к продолжению диалога в интересах нормализации российско-американских отношений и обеспечения глобальной безопасности.
«Российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций», — говорится в сообщении.
В свою очередь, Белый дом сообщил, что Патрушев и Салливан обсудили «ряд вопросов двусторонних отношений, а также региональные и глобальные проблемы, вызывающие обеспокоенность». Кроме того, представители РФ и США говорили о перспективах саммита президентов двух стран и условились о продолжении контактов.
Путин и Байден 13 апреля провели телефонный разговор, сообщают «Невские новости». Главы государств обсудили двусторонние отношения, ряд международных вопросов и возможность личной встречи в ближайшие месяцы.
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