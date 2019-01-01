В Кремле считают успешным опыт назначения губернаторами экс-сотрудников спецслужб

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают положительным опыт назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО).

«Этот опыт считают успешным», — цитирует Пескова RT.

Пот словам Пескова, врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов покинул свой пост по семейным обстоятельствам. Он продолжить работу в Москве, передает Ura.ru.

Накануне президент РФ Владимир Путин принял отставку Морозова. Его место займет Игорь Бабушкин. НСН разбиралась в подробностях того, как в Астраханской области на посту врио губернатора одного выходца из спецслужб сменил другой.

