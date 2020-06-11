В Кремле считают, что угрозы новых санкций США не материализуются
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США в отношении России так и останутся заявлениями и не будут реализованы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал предложение республиканцев ввести «самые жёсткие санкции» против России, сообщает RT.
По словам Пескова, такое предложение не способствует нормализации двусторонних отношений, а «подобные рестрикции» Россия считает незаконными с точки зрения международного права.
«Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений, не будут никоим образом материализовываться», — сказал представитель Кремля.
Ранее республиканцы предложили ввести пакет антироссийских санкций, который будет включать ограничения в отношении российских нефтегазовых проектов, российского суверенного долга, «подконтрольных России лиц» в других странах и признание РФ — спонсором терроризма, сообщает Ura.ru.
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 существовал шанс отказаться от односторонних санкций в глобальном масштабе, «не теряя лицо», говорил в беседе с НСН глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. История с коронавирусом действительно могла бы повлиять на всю ситуацию в международных отношениях, отмечал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.
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