В Кремле рассказали о темах переговоров Путина с президентом Кубы

Накануне главы государств провели переговоры, обсудив координацию действий на международной арене и выразив желание укреплять отношения между странами. Беседа Путина и Диас-Канеля состоялась на фоне сообщений о размещении на Кубе российских военных баз; в российском МИД эти данные не подтверждали, но и не опровергали.

Отвечая на вопрос, обсуждали ли президенты России и Кубы тему российской базы и военно-технического сотрудничества, Песков отметил, что это не было предметом разговора лидеров.

«Вы знаете, что отношения между РФ и Кубой имеют глубокие традиции, они наполнены конкретным содержанием, и, действительно, синхронизация позиций по международным и региональным проблемам, которые представляют взаимный интерес, чрезвычайно важна. Действительно, об этом вчера говорили руководители двух стран», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

