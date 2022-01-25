В Кремле рассказали о темах переговоров Путина с президентом Кубы
Президент России Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе телефонного разговора синхронизировали позиции по международным делам. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне главы государств провели переговоры, обсудив координацию действий на международной арене и выразив желание укреплять отношения между странами. Беседа Путина и Диас-Канеля состоялась на фоне сообщений о размещении на Кубе российских военных баз; в российском МИД эти данные не подтверждали, но и не опровергали.
Отвечая на вопрос, обсуждали ли президенты России и Кубы тему российской базы и военно-технического сотрудничества, Песков отметил, что это не было предметом разговора лидеров.
«Вы знаете, что отношения между РФ и Кубой имеют глубокие традиции, они наполнены конкретным содержанием, и, действительно, синхронизация позиций по международным и региональным проблемам, которые представляют взаимный интерес, чрезвычайно важна. Действительно, об этом вчера говорили руководители двух стран», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.
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