В Кремле рассказали о ситуации с зерновой сделкой
15 июня 202312:49
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о продолжающейся работе по зерновой сделке, однако пока позитивных сдвигов не видно. Слова политика приводит РИА Новости.
«Особо позитивных перспектив пока мы не видим», - сказал Песков.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров не исключил, что Россия может выйти из зерновой сделки после истечения срока продления соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru