В Кремле рассказали о ситуации с зерновой сделкой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о продолжающейся работе по зерновой сделке, однако пока позитивных сдвигов не видно. Слова политика приводит РИА Новости.

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«Особо позитивных перспектив пока мы не видим», - сказал Песков.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров не исключил, что Россия может выйти из зерновой сделки после истечения срока продления соглашения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КремльДмитрий Песков

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