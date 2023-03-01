В Кремле рассказали о развитии отношений с Казахстаном

Россия дорожит отношениями с Казахстаном, страны объединены целым рядом интеграционных проектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также отметил, что динамика развития отношений двух стран на данном этапе оценивается как «очень положительная». Взаимодействие Песков назвал многоформатным.

«От России не уйти»: В Казахстане объяснили стремление сменить советские названия

Накануне глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил сменить советские названия областей на исторические. Бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов в беседе с НСН отметил, что Казахстан стремится избавиться от «сталинского прошлого», но не отдалиться от России.

Ранее правительство Казахстана приняло постановление о ликвидации торгового представительства в России. В связи с этим глава Ассоциации предприятий торговли Казахстана Жибек Ажибаева в беседе с НСН заявила, что республиканское торговое представительстве в Москве и Казани закрывается из-за того, что экономические связи между странами уже налажены.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СотрудничествоКазахстанДмитрий Песков
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