В Кремле рассказали о развитии отношений с Казахстаном

Накануне глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил сменить советские названия областей на исторические. Бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов в беседе с НСН отметил, что Казахстан стремится избавиться от «сталинского прошлого», но не отдалиться от России.

Ранее правительство Казахстана приняло постановление о ликвидации торгового представительства в России. В связи с этим глава Ассоциации предприятий торговли Казахстана Жибек Ажибаева в беседе с НСН заявила, что республиканское торговое представительстве в Москве и Казани закрывается из-за того, что экономические связи между странами уже налажены.

