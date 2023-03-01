В Кремле рассказали о развитии отношений с Казахстаном
Россия дорожит отношениями с Казахстаном, страны объединены целым рядом интеграционных проектов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он также отметил, что динамика развития отношений двух стран на данном этапе оценивается как «очень положительная». Взаимодействие Песков назвал многоформатным.
Накануне глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил сменить советские названия областей на исторические. Бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов в беседе с НСН отметил, что Казахстан стремится избавиться от «сталинского прошлого», но не отдалиться от России.
Ранее правительство Казахстана приняло постановление о ликвидации торгового представительства в России. В связи с этим глава Ассоциации предприятий торговли Казахстана Жибек Ажибаева в беседе с НСН заявила, что республиканское торговое представительстве в Москве и Казани закрывается из-за того, что экономические связи между странами уже налажены.
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