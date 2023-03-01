«От России не уйти»: В Казахстане объяснили стремление сменить советские названия

Бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов сказал НСН, что страна не собирается отдаляться от России, но хочет вернуться к истокам в некоторых вопросах.

Казахстан в своем желании сменить советские названия областей на исторические стремится избавиться от «сталинского прошлого», но не отдалиться от России, заявил бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов в беседе с НСН.

Ранее глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил сменить советские названия областей на исторические. По его словам, их нужно назвать в честь земель с тысячелетней историей, например, переименовать Западно-Казахстанскую область в область Акжайык, а Восточно-Казахстанскую – в Алтай. Косанов назвал этот процесс «нормальным» и призвал российскую общественность отнестись к этому с пониманием.

«Такие предложения звучали и раньше. В Казахстане есть желание возвратиться к географическим названиям, потому что когда они приобретают исторические имена, это привычно для населения. В этом ничего зазорного нет, нормальный процесс, возвращение к истокам, к истории», - отметил он.

По его словам, Казахстан стремится избавиться от пережитков советского прошлого, которое больше не отражает «демократические» принципы страны. Косанов заметил, что это никак не связано с желанием отдалиться от России.

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«Я не думаю, что это попытка отдалиться от России, российская общественность должна понимать, что в Казахстане в связи с приобретением независимости есть критическая оценка сталинского периода. Сейчас мы живем в демократическом государстве, естественно стремление сменить эти названия на новые. Это не связано с желанием уйти от России, мы вечные соседи, у нас общая история, культура, интеграция в экономике. Не нужно делать из этого большую политику, это процесс внутри страны. Нужно с уважением к этому относиться. Я никогда не слышал, что у нас в стране ущемляются права русских граждан, нормально живем. Кто-то из-за рубежа иногда хочет испортить наши отношения», - объяснил собеседник НСН.

Ранее правительство Казахстана приняло постановление о ликвидации торгового представительства в России. В связи с этим глава Ассоциации предприятий торговли Казахстана Жибек Ажибаева в беседе с НСН заявила, что республиканское торговое представительстве в Москве и Казани закрывается из-за того, что экономические связи между странами уже налажены.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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