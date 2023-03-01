«От России не уйти»: В Казахстане объяснили стремление сменить советские названия

Казахстан в своем желании сменить советские названия областей на исторические стремится избавиться от «сталинского прошлого», но не отдалиться от России, заявил бывший кандидат в президенты Казахстана Амиржан Косанов в беседе с НСН.

Ранее глава Улытауской области Казахстана Берик Абдыгалиулы предложил сменить советские названия областей на исторические. По его словам, их нужно назвать в честь земель с тысячелетней историей, например, переименовать Западно-Казахстанскую область в область Акжайык, а Восточно-Казахстанскую – в Алтай. Косанов назвал этот процесс «нормальным» и призвал российскую общественность отнестись к этому с пониманием.

«Такие предложения звучали и раньше. В Казахстане есть желание возвратиться к географическим названиям, потому что когда они приобретают исторические имена, это привычно для населения. В этом ничего зазорного нет, нормальный процесс, возвращение к истокам, к истории», - отметил он.

По его словам, Казахстан стремится избавиться от пережитков советского прошлого, которое больше не отражает «демократические» принципы страны. Косанов заметил, что это никак не связано с желанием отдалиться от России.