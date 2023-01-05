Анкара сообщила о телефонном разговоре Эрдогана с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

СМИ: Эрдоган планирует предложить Путину посредничество по Украине

Ранее Кремль сообщал о запланированной в среду телефонной беседе Путина с Эрдоганом.

По данным канцелярии президента Турции, главы государств обсудили урегулирование на Украине, двусторонние отношения, ситуацию в Сирии. В частности, Эрдоган высказался за скорейшее прекращение огня и мирное урегулирование украинского конфликта.

Кроме того, президент Турции сообщил российскому коллеге о планах скорейшего завершения дорожной карты газового хаба.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:Телефонный РазговорВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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