Анкара сообщила о телефонном разговоре Эрдогана с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
Ранее Кремль сообщал о запланированной в среду телефонной беседе Путина с Эрдоганом.
По данным канцелярии президента Турции, главы государств обсудили урегулирование на Украине, двусторонние отношения, ситуацию в Сирии. В частности, Эрдоган высказался за скорейшее прекращение огня и мирное урегулирование украинского конфликта.
Кроме того, президент Турции сообщил российскому коллеге о планах скорейшего завершения дорожной карты газового хаба.
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