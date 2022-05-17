В Кремле рассказали о последствиях непринципиальности государств

«Если государство не проявляет настойчивость, так же как отдельный человек, если государство не проявляет принципиальность по главным вопросам существования, так же как отдельный человек, это государство теряет свою независимость, теряет свою суверенность, суверенитет», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия является существенным раздражителем для коллективного Запада, пишет «Свободная пресса». По мнению пресс-секретаря главы государства, западные страны готовы на все, чтобы не дать России «развиваться так, как мы хотим, и жить так, как мы хотим», отмечает RT.

