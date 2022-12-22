В Кремле рассказали о послании Путина Си Цзиньпину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обмен посланиями между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином проходит регулярно, сообщает ТАСС.

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По его словам, обмен мнениями и «другими месседжами» осуществляется «в ходе рабочих контактов».

Отвечая на вопрос о содержании послания Путина, которое ранее передал Си Цзиньпину заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, он рассказал, что оно «касалось двусторонних отношений».

«Касалось двусторонних отношений, а также международной обстановки... продвинутых отношений, продвинутого партнёрства между Россией и Китаем, стратегического партнёрства», — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что ответ китайской стороны последует «при необходимости».

Ранее Медведев заявил, что на его встрече с председателем Китая Си Цзиньпином в Пекине обсуждались международные вопросы, в том числе конфликт на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: Telegram-канал Дмитрия Медведева
ТЕГИ:КитайДмитрий ПесковВладимир ПутинДмитрий МедведевСи Цзиньпин
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