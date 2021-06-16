В Кремле рассказали о подарке Путина Байдену
Президент России Владимир Путин подарил лидеру Соединенных Штатов Джо Байдену письменный набор с хохломской росписью «Москва». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что Байден подарил Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона.
Российско-американский саммит с участием президентов двух стран состоялся в среду в Женеве на вилле Ла Гранж. Встреча Путина и Байдена продлилась около двух часов, затем началась вторая часть переговоров в расширенном составе.
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