В Кремле рассказали о подарке Путина Байдену

Президент России Владимир Путин подарил лидеру Соединенных Штатов Джо Байдену письменный набор с хохломской росписью «Москва». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Байден подарил Путину солнцезащитные очки и статуэтку бизона

Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что Байден подарил Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона.

Российско-американский саммит с участием президентов двух стран состоялся в среду в Женеве на вилле Ла Гранж. Встреча Путина и Байдена продлилась около двух часов, затем началась вторая часть переговоров в расширенном составе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковЖеневаСаммитДжо БайденВладимир Путин
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