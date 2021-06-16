Байден подарил Путину солнцезащитные очки и статуэтку бизона
Президент США Джо Байден подарил российскому коллеге Владимиру Путину очки-авиаторы и хрустальную статуэтку бизона, сообщили в Белом доме.
Как отмечается в сообщении, бизон — одно из «наиболее величественных животных» в Соединенных Штатах, которое является символом «силы, единства и стойкости».
В среду в Женеве состоялся российско-американский саммит с участием президентов двух стран. Переговоры начались на вилле Ла Гранж в 14:36 по московскому времени. Встреча глав государств продлилась около двух часов, затем началась вторая часть переговоров в расширенном составе.
На пресс-конференции по итогам саммита Путин заявил, что его разговор с Байденом был «весьма конструктивен», и никакой враждебности не было. В свою очередь, президент США отметил, что встреча с российским лидером прошла в «доброй и позитивной» атмосфере.
По итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление по стратегической стабильности.
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