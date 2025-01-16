В Кремле рассказали, как может пройти первый разговор Путина и Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом возможен, однако инициатором такого контакта, как правило, становится новый глава государства. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

По словам Ушакова, прежде чем состоится общение лидеров, проходят закрытые консультации между представителями Белого дома и администрации президента.

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Эти контакты, пояснил он, помогают согласовать детали будущего диалога на высшем уровне.

В воскресенье будущий советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц допустил, что избранный президент США может провести телефонный разговор с Владимиром Путиным в ближайшие дни или недели, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
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