Лавров: Россия и США не договаривались о встрече Путина и Трампа

Каких-либо двусторонних контактов между Москвой и Вашингтоном по теме подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не было. Об этом тележурналисту Павлу Зарубину заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Песков заявил, что предметной подготовки встречи Путина и Трампа пока нет

По его словам, если американская администрация желает такую встречу готовить, то Россия будет ждать предложений.

«Мяч на их стороне. Не мы прерывали наши связи», - заключил министр.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с Путиным «очень оперативно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Сергей ЛавровПереговорыДональд ТрампВладимир Путин

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