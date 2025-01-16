Лавров: Россия и США не договаривались о встрече Путина и Трампа
Каких-либо двусторонних контактов между Москвой и Вашингтоном по теме подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не было. Об этом тележурналисту Павлу Зарубину заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
По его словам, если американская администрация желает такую встречу готовить, то Россия будет ждать предложений.
«Мяч на их стороне. Не мы прерывали наши связи», - заключил министр.
Ранее Трамп заявил, что хотел бы провести переговоры с Путиным «очень оперативно», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru