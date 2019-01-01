Девушка упала в обморок на встрече с Путиным. Видео

Студентка Уральского федерального университета потеряла сознание в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Екатеринбурге. Глава государства, заметив неладное, попросил найти врача и помочь девушке, передает RT.

После этого охрана вынесла студентку из помещения, за ней последовала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, которая также присутствовала на встрече. В сети появилось видео этого момента.