Девушка упала в обморок на встрече с Путиным. Видео
Студентка Уральского федерального университета потеряла сознание в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Екатеринбурге. Глава государства, заметив неладное, попросил найти врача и помочь девушке, передает RT.
После этого охрана вынесла студентку из помещения, за ней последовала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, которая также присутствовала на встрече. В сети появилось видео этого момента.
Ранее сегодня в Екатеринбурге Владимир Путин принял участие в открытии саммита производства и индустриализации GMIS. Президент, в частности, раскритиковал ветряные электростанции, которые, по его словам, вредят природе.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Число силовиков ФСБ, обвиняемых в разбое, выросло до 15
- Банковский эксперт поспорил с Кудриным о кредитном пузыре
- Девушка упала в обморок на встрече с Путиным. Видео
- Виноделы: Повышение акцизов на вино бюджет не наполнит
- Возможна диверсия. СМИ узнали о версиях трагедии с «Лошариком»