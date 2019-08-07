В Кремле раскрыли о чём говорили Путин с Зеленским

В Кремле подтвердили сообщения о сегодняшней телефонной беседе между президентами России и Украины. Как сообщает пресс-служба Кремля, контакт был организован по просьбе Киева. Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе.

Президент РФ в ходе разговора подчеркнул, что для снятия напряжённости в Донбассе надо исключить дальнейшие обстрелы украинскими силовиками жилых районов региона, поскольку это приводит к гибели мирных граждан. Кроме того, была подтверждена исключительная важность поэтапного выполнения минских соглашений, в том числе, предоставление самопровозглашённым республикам особого статуса, передаёт RT.

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В пресс-службе Кремля также отметили, что было заявлено о важности неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, который установлен с 21 июля, а также разведения подразделений и средств от линии соприкосновения.

Ранее сегодня Владимир Зеленский созвал совещание силового блока после гибели накануне четырёх бойцов вооруженных сил Украины в результате обстрела в Донбассе.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
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