В Кремле раскрыли о чём говорили Путин с Зеленским

В Кремле подтвердили сообщения о сегодняшней телефонной беседе между президентами России и Украины. Как сообщает пресс-служба Кремля, контакт был организован по просьбе Киева. Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили ситуацию в Донбассе.

Президент РФ в ходе разговора подчеркнул, что для снятия напряжённости в Донбассе надо исключить дальнейшие обстрелы украинскими силовиками жилых районов региона, поскольку это приводит к гибели мирных граждан. Кроме того, была подтверждена исключительная важность поэтапного выполнения минских соглашений, в том числе, предоставление самопровозглашённым республикам особого статуса, передаёт RT.