В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Лукашенко
В Кремле подтвердили информацию о том, что встреча президентов России и Белоруссии состоится 7 февраля. Как отмечает РИА Новости, переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут в Сочи. Источник сообщает, что лидеры обсудят актуальные темы российско-белорусского сотрудничества. Кстати, ранее Лукашенко назвал предстоящую встречу с Путиным «моментом истины».
Напомним, президент Белоруссии ранее заявил, что Россия не выполнила своих обязательств по поставкам нефти. По словам Лукашенко, Москва обязалась поставить в Белоруссию 24 миллиона тонн нефти — по два миллиона каждый месяц. Однако, по его словам, в январе была поставлена лишь четверть от обещанного объема. Белорусский лидер отметил, что из-за разногласий по энергетическим вопросам с Россией Минск регулярно вынужден изменять планы развития своей экономики.
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